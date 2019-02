EU-lidstaten gaan akkoord met concepttekst uploadfilter en linktaks

Woensdag heeft de Europese Raad ingestemd met de concepttekst van een omstreden wet waarbij het auteursrecht in Europa wordt hervormd. Zo wordt er een uploadfilter geïntroduceerd, waarmee voorkomen moet worden dat auteursrechtelijk materiaal wordt geüpload, bijvoorbeeld naar YouTube.

Het grootste deel van de Europese lidstaten hebben ingestemd met de concepttekst over de hervorming van het Europees auteursrecht. Polen, Finland, Italië, Luxemburg en Nederland hebben tegen gestemd.

De nieuwe wet verplicht sociale media-websites om een speciaal uploadfilter te introduceren, waarbij wordt gecontroleerd of het materiaal dat naar de desbetreffende site wordt geupload, auteursrechten schendt. De gebruiker wordt dan verantwoordelijk voor de geplaatste content. Nu ligt die verantwoordelijkheid nog bij de sociale media-sites, zoals YouTube, Facebook en Instagram.

YouTube kan er nu bijvoorbeeld voor kiezen om een videoclip van bijvoorbeeld een concert te laten staan en de opbrengsten die voorkomen aan het vertonen van advertenties, uit te keren aan de oorspronkelijke eigenaar van de inhoud, zoals een platenmaatschappij. Voor mensen met een YouTube-kanaal die inkomsten ontvangen van advertenties, kan de nieuwe wet grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Bepaalde video's kunnen dan niet meer worden geupload als ze auteursrechtelijke materiaal als audio of beeld bevatten.

Filters

Het is te verwachten dat diensten als Google filters zullen toepassen, waarbij het lastiger wordt gemaakt om auteursrechtelijke video's, foto's of andere bestanden te uploaden. Hierdoor wordt de vrijheid van meningsuiting sterk beperkt, zo verwachten critici. Gebruikers zijn verder afhankelijk van de manier waarop de filters te werk gaan, waardoor bijvoorbeeld ook materiaal dat wel rechtmatig is, kan worden tegengehouden.

Linktaks

Een ander onderdeel van de hervorming van de auteurswet heeft betrekking op de manier waarop media informatie kunnen delen. Wanneer bijvoorbeeld Google een zogeheten snippet van een nieuwsbericht toont bij de zoekresultaten, moet Google het mediabedrijf waar het nieuwsbericht vandaan komt, betalen voor die weergave.

Goedkeuring door Europees Parlement

Alhoewel de 21 lidstaden akkoord zijn met de concepttekst zoals deze er voor de nieuwe wet nu voor ligt, moet deze nog wel door het Europees Parlement worden goedgekeurd. Maar ook die datum ligt nabij: in maart of april gaat het Parlement stemmen over deze kwestie.