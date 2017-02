Europees Parlement maakt prijzen voor roaming in buitenland bekend

2017-02-01T09:50:00

2017-02-01T15:37:52

Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt over de kosten voor dataroaming in het buitenland. Vanaf juni worden die kosten gelijk getrokken voor heel Europa. De prijzen blijven dalen tot in 2022. Ook bellen en sms'en wordt een stuk goedkoper.

In de praktijk komt het erop neer dat je niet meer extra hoeft te betalen voor het gebruik van internet of bellen of sms'en in Europa. Je gebruikt dus gewoon je bundel om in het buitenland op 3G of 4G te gaan.

2,50 euro per GB

Voor heel Europa is nu een prijs vastgesteld van 7,75 euro per gigabyte in juni 2017. Dat bedrag daalt per jaar tot 2,50 euro per GB in 2022. Het gaat hierbij om bedragen die telecomproviders onderling aan elkaar betalen. Daardoor kan het zijn dat die kosten alsnog deels doorberekend worden aan de klant, maar dan in de vorm van hogere abonnementskosten.

Ook bellen en sms'en wordt goedkoper: vanaf halverwege juni betaal je nog maar 3,2 cent per minuut bellen binnen Europa. Sms'jes kosten nog maar een cent.

Dataroaming

Bij dataroaming wordt als je in het buitenland bent, of als je ergens in Nederland bent waar jouw provider slechte dekking heeft, het netwerk van een andere provider gebruikt. Nu moet je daar nog flink voor betalen, omdat providers hun zendmasten liever voor hun eigen klanten bewaren.

Die prijzen zijn echter kunstmatig hoog, en dat mag nu niet meer. Vanaf 15 juni gaan de nieuwe tarieven in. Nu al biedt bijvoorbeeld Vodafone bij zijn nieuwe abonnementen de tarieven aan zoals die vanaf juni gaan gelden.