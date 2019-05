Europese verkiezingen: Stem over het internet van de toekomst

Op internet gelden telkens meer regels en die worden deels op Europees niveau vastgelegd. Denk aan online privacy-zaken als bewaarplicht en de macht van grote techbedrijven, maar ook het auteursrecht en meer. Ga je stemmen tijdens de Europese verkiezingen en vind je deze onderwerpen belangrijk? Lees dan verder.

Hoe gaat Europa om met de macht van de tech-giganten en hun verdienmodel? Wordt het grootschalig tracken en verzamelen van data van burgers verder aan banden gelegd? Komt er een nieuwe bewaarplicht en wie mag onze bel- en mailgegevens inzien? En blijft het vrije internet overeind of perken auteursrechtregels dat in?

Er staan grote zaken op het spel in Europa de komende vijf jaar, en er valt dus wat te kiezen straks. Politieke partijen denken heel verschillend over deze kwesties, blijkt uit de verkiezingsprogramma’s voor het Europees Parlement. In deze tabel - samengesteld door collega's van PCM - zie je hoe enkele van 'onze' partijen er over denken.

Online privacy tijdens de Europese verkiezingen

We lichten even een paar speerpunten uit. Waarschijnlijk kiest het Europees Parlement bijvoorbeeld kort na de verkiezingen over ePrivacy: aanvullende privacyregels die gaan over elektronische communicatie (e-mail, WhatsApp) en of daar standaard de hoogste privacy-instellingen voor moeten gelden.

Ook het Europese auteursrecht gaat op de schop. Tegenstanders van de nieuwe auteursrechtrichtlijn stellen dat deze nieuwe wetten neerkomen op ‘linkbelasting’ en een ‘uploadfilter’, wat grote impact kan hebben op wat we zoal op internet delen. Lees hier meer informatie over artikel 11 en 13.

Google en Facebook

In de Europese politiek wordt verder steeds vaker gesproken over het gedwongen opbreken van bedrijven als Google en Facebook. Dat zou hun macht tijdelijk verkleinen, maar uiteindelijk kan één van de nieuwe bedrijven opnieuw de grootste worden. Gebeurt er niets, dan is de kans groot dat de macht van de tech-bedrijven zich nog verder uitbreidt.

Ga jij op 23 mei naar de stembus? Dan bepaal je mee over de toekomst van het internet. Kies verstandig!