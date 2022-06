Europese wetgevers stellen usb-c-standaard voor

2022-06-08T09:17:13

2022-06-08T09:19:41

Europese wetgevers stellen voor dat we vanaf de herfst van 2024 allemaal de usb-c-poort gebruiken op onze smartphones en tablets.

Datzelfde geldt voor digitale camera’s, koptelefoons, handhelds (voor videogames) en e-readers. De genoemde apparaten krijgen eenzelfde usb-c-poort en eenzelfde usb-c-oplader. Ze laden allemaal met dezelfde snelheid op, waardoor je slechts één kabel voor al die apparaten nodig hebt.

Dat is het idee van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, die dit plan dinsdagmiddag presenteerde. Hoewel de commissie hier al sinds september aan werkt, is dit project reeds tien jaar in de maak. Nu lijkt het er dus eindelijk van te komen.

Standaard voor de usb-c-poort

De Europese wetgevers hebben een aantal afspraken gemaakt omtrent het gebruik van de usb-c-poort. Dit geldt overigens niet voor apparaten die geen poorten hebben en dus draadloos opgeladen worden; dit geldt alleen voor de apparaten die je nu ook al met een kabel oplaadt.

De verschillende producten werken allemaal met een gestandaardiseerde oplaadsnelheid, inclusief snelladen. Daarnaast hoeven minder producten geleverd te worden met opladers, omdat je dan aan één oplader in huis (per persoon, wellicht) genoeg hebt (in theorie).

Dit moet het consumenten in de toekomst gemakkelijker gaan maken. Ook moet dit een hoop e-waste (elektronisch afval) gaan voorkomen, aangezien fabrikanten dus minder vaak opladers hoeven aan te bieden.