Evernote past controversiële privacyvoorwaarden toch niet aan

2016-12-27T13:30:39

2016-12-27T13:32:53

Evernote gaat zijn privacyvoorwaarden toch niet aanpassen. Vorige week ontstond veel commotie over veranderingen in het privacybeleid van de cloud-aantekeningendienst, maar Evernote zegt daar nu op terug te komen.

Evernote kwam eerder deze maand flink onder vuur te liggen door een controversiële wijziging van het privacybeleid. Het bedrijf wil notities van gebruikers slimmer kunnen ordenen, en gaat daarvoor meer gebruik maken van machine learning. Het grote probleem was echter dat de nieuwe privacyvoorwaarden een extra clausule hadden waarin stond dat medewerkers 'in sommige gevallen' handmatig naar notities konden kijken.'Dat was volgens Evernote nodig om het systeem slimmer te kunnen maken, omdat medewerkers dan konden kijken wat er wel of niet goed ging met het systeem. Dat stuitte veel gebruikers tegen de borst, want mee-lezende medewerkers in je persoonlijke berichten ging voor veel mensen te ver.Nu komt het bedrijf terug op die beslissing. Het bedrijf heeft een lange blogpost geschreven waarin het diep door het stof gaat en zegt veel te geven om de privacy van gebruikers. Het bedrijf biedt zijn excuses aan over de ophef.De voorwaarden veranderen nog steeds, waardoor machine learning wel blijft gebeuren. Dat medewerkers echter mee kunnen kijken, wordt een opt-in-functie waar gebruikers expliciet vooraf toestemming voor kunnen geven. Evernote zegt dat het hoopt dat een aantal gebruikers dat toch doet, om de diensten van Evernote te verbeteren.De nieuwe privacyvoorwaarden gaan 23 januari in.