EW1190 van Ewent laadt smartphones draadloos op

2017-02-23T10:00:00

2017-02-23T09:04:20

Draadloos opladen is voor telkens meer smartphones en wearables weggelegd, maar meestal worden ze standaard niet verpakt met een bijbehorende draadloze oplader.

Daar moet je dus zelf naar op zoek, waarna je bijvoorbeeld uitkomt bij de nieuwe EW1190 van Ewent. Deze steek je in het stopcontact, waarna je de telefoon op het rubberen vlak van de oplader legt. En opladen maar.

Ondersteuning

Houd er rekening mee dat draadloos opladen wat trager is dan via de kabel, en check van tevoren even online of je toestel het wel ondersteund. Ewent verkoopt de oplader voor 22,50 euro.