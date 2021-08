Externe monitor AOC I1601P via usb aan te sluiten

2021-08-10

2021-08-10T09:22:35

AOC's draagbare I1601P-monitor is geschikt voor laptops die zowel een usb-c- als een usb-a-ingang hebben. De meegeleverde usb-c-kabel bevat namelijk een usb-a-opzetstukje.

Let wel, voor deze wat oudere aansluiting is wel het DisplayLink-stuurprogramma vereist. Het scherm is 15,6 inch (39,6 cm) groot en de resolutie betreft 1920 x 1080 pixels. De verversingssnelheid is 60 Hz en de responstijd 5 ms.

Met hoes

Er zit een beschermhoes bij de prijs inbegrepen, waarmee de externe monitor ook rechtop te zetten is. Het gewicht bedraagt 800 gram. Voor 239 euro haal je hem in huis.