Extra veiligheidsmaatregelen voor OneDrive en Outlook

2018-04-09T09:48:00

2018-04-09T09:46:18

Microsoft rolt nieuwe veiligheidsmaatregelen uit voor OneDrive- en Outlook-gebruikers met een Office 365-abonnement. Daardoor ben je extra beschermd tegen ransomware en heb je meer controle over je eigen e-mails.

Zo is het voortaan mogelijk om wijzigingen in je OneDrive-account tot 30 dagen terug te draaien, vergelijkbaar met een herstelpunt in Windows. Deze zogeheten File Restore-optie was eerder enkel voor zakelijke Office-gebruikers weggelegd.

Het idee erachter: ransomware blijft zelden beperkt tot slechts je pc. Wanneer je OneDrive hebt ingesteld om automatische backups te maken, worden je 'schone' bestanden in de cloud ook vervangen door de versleutelde bestanden.

Terugzetten

Mocht dit voorkomen, dan heb je nu de optie om toch weer bij je bestanden te komen. Het is ook handig wanneer je per ongelijk zelf veel bestanden verwijderd, waarbij het nogmaal gesproken veel tijd zou kosten om alles zelf terug te zetten.

In de meeste gevallen hoef je zelf niet eens iets te ondernemen, als het aan Microsoft ligt. Zodra OneDrive opmerkt dat er sprake is van een ransomware-aanval, krijg je daar melding van op je telefoon en kun je gelijk een backup terugzetten.

Tot slot zijn links naar OneDrive-bestanden voortaan van een wachtwoord voorzien.

Versleutelde mails

In Outlook heb je nu de optie om je mails te versleutelen met end-to-end-encryptie. Anderen met een Outlook-account kunnen die mails gewoon lezen, maar bijvoorbeeld Gmail-gebruikers worden omgeleid via een speciale, beveiligde Office-pagina.

Verder kun je ervoor zorgen dat mailtjes niet doorgestuurd kunnen worden. Bestanden die je als bijlage toevoegt, worden in dit geval ook versleuteld. Mocht iemand deze downloaden en toch doorsturen, dan kan deze verder niet worden geopend.

Later dit jaar gaat de Outlook-app ook letten op verdachte links in mails. Zodra je daar op klikt, krijg je een waarschuwing dat er een kans bestaat dat je naar een malafide site wordt gelokt. Dat geldt overigens ook voor Word, PowerPoint en Excel.