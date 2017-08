Eye Control: Windows 10 bedienen met je ogen

2017-08-04T10:00:00

2017-08-04T13:31:04

Microsoft kondigt Eye Control aan, een manier om Windows 10 puur te bedienen met je ogen. Dit moet een uitkomst bieden voor mensen met lichamelijke beperkingen, voor wie het gebruik van muis en toetsenbord lastig of zelfs onmogelijk is.

Eye Control werkt door middel van de Eye Tracking-technologie die door een ander bedrijf tot stand is gebracht, namelijk Tobii. Om er gebruik van te maken is een camera nodig die de positie van de ogen kan volgen, zoals de Tobii Eye Tracker 4C. Daarnaast zijn er ook reeds monitoren en laptops beschikbaar, die de techniek standaard ingebouwd hebben.

Rondkijken

Na het inschakelen van Eye Tracking in Windows 10 komt er een balkje tevoorschijn met verschillende acties. Zo kun je er een virtueel toetsenbord mee oproepen of ervoor kiezen om de muiscursor te bewegen, simpelweg door rond te kijken. Door kort naar een letter te kijken, wordt deze getypt. Ook rechtsklikken en dubbelklikken is mogelijk door naar de corresponderende knoppen te kijken.

Wanneer Eye Tracking standaard voor iedereen beschikbaar is in Windows 10, is nog even afwachten. Momenteel kunnen testers van het besturingssysteem (Windows Insiders) het alvast uitproberen.