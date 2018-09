Ez360 Plus houdt alles in de gaten

2018-09-11T10:00:00

2018-09-10T16:37:29

EZVIZ brengt een nieuwe beveiligingscamera uit, de ez360 Plus. Deze opvolger van de eerdere ez360 verschilt met name wat betreft beeldkwaliteit.

Dit keer is er een 1080p-sensor aanwezig voor opnamen in full hd. De camera kan draaien en kantelen, om op die manier meer in de gaten te houden.

Smartphone-melding

Je regelt dit op afstand via een smartphone-app, maar de ez360 Plus kan ook automatisch personen volgen. Zodra er iets verdachts wordt opgemerkt, krijg je daarvan een melding op uw telefoon. De adviesprijs is 81.99 euro.