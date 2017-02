F703-headset is van gerecycled dekzeil

2017-02-02T14:00:00

2017-02-01T15:52:57

De nieuwe F703-koptelefoon van Sennheiser is letterlijk uniek. Ieder exemplaar heeft zijn eigen look, dankzij de samenwerking met modemerk Freitag.

Dat bedrijf specialiseert zich in kleding en tassen van gerecycled materiaal, en hetzelfde geldt voor de hoofdband van de F703-serie. Die is namelijk gemaakt van gerecycled dekzeil, waardoor iedere headset een uniek patroon in verschillende kleuren bezit.

Hoesje

Ook het meegeleverde opberghoesje is er uit opgetrokken. Deze koptelefoon is verder overigens niet draadloos. Sennheiser verkoopt ze voor 190 euro.