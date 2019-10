Fabrikant FRITZ!Box werkt aan slimme verlichting

2019-10-03T14:00:00

2019-10-03T09:11:40

Redelijke kans dat uw router van dienst een FRITZ!Box is. De makers daarvan - het Duitse AVM - storten zich nu ook op de smarthome-markt.

Dat doet het bedrijf onder andere met de FRITZ!DECT 500, een slimme led-lamp met E27-fitting die te bedienen is via de bijbehorende smartphone-app.

Alle kleuren

Het pitje schijnt zowel in wit licht met verschillende kleurtemperaturen als in alle kleuren van de regenboog, wat je wilt. Ook dimmen is een optie. Het duurt nog wel een poosje voor je de lampen kunt aanschaffen. Ze worden in 2020 verwacht voor een nog onbekende prijs.