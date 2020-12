Facebook aangeklaagd om misleidende vpn-app

2020-12-16T09:58:00

2020-12-16T09:56:44

De Australische consumentenrechtenorganisatie ACCC beticht Facebook ervan consumenten te misleiden met een vpn-app die veel meer data verzamelde dan strikt noodzakelijk was. De kwestie leidt nu tot een rechtszaak.

De ACCC grijpt enigszins laat in. De geniepige praktijken van Facebook kwamen begin 2018 al aan het licht. Destijds bood het de app Onavo Protect aan. Deze vpn zou je online privacy waarborgen, zoals veel vpn's beloven. Het tegenovergestelde bleek echter waar.

Facebook verzamelde juist allerlei gegevens van gebruikers, waaronder welke andere apps zij op hun smartphone openden. Die informatie zou het sociale medium inzicht geven in populaire concurrenten, met als doel potentiële overnames te 'scouten'.

Kleine lettertjes

In de gebruiksovereenkomst van de app werd wel degelijk beschreven welke data er op de achtergrond werd verzameld, wat ook Facebooks verdediging is tegen de aantijgingen. De vraag is of dit voor de gemiddelde gebruiker duidelijk genoeg was.

Apple en Google zagen zich in ieder geval genoodzaakt om na de ophef de vpn-app uit de App Store en Play Store te verwijderen. Kort daarna stopte Facebook helemaal met het aanbieden ervan.

Mogelijk krijgt het verhaal nu alsnog een kostbaar staartje voor het bedrijf. De geldboete kan oplopen tot wel 10 miljoen dollar.