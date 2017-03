Facebook-AI herkent zelfmoordneigingen

2017-03-01T16:22:00

2017-03-01T16:20:26

Facebook zet kunstmatige intelligentie (AI) in om berichten van gebruikers te scannen op suïcidale kenmerken. Het sociale netwerk hoopt zo tijdig hulp te bieden.

Het is de eerste keer dat Facebook zijn AI voor een dergelijk doel inzet. Een knop voor het melden van suïcidale posts was er al langer, maar gebruikers moesten daarvoor zelf in actie komen. Nu kan Facebook het zelf herkennen en daar naar handelen.

Niet alleen de berichten van de persoon met zelfmoordneigingen worden door het systeem opgepikt, maar ook reacties van anderen als 'ik maak me zorgen om je'. Voorlopig wordt het project op kleine schaal getest, enkel onder Amerikaanse gebruikers.

Gespecialiseerd team

Zodra de posts worden geïdentificeerd, kijkt een gespecialiseerd team of er reden is om in actie te komen. Vervolgens kan Facebook besluiten om de gebruiker in kwestie te benaderen, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken rond hulplijnen.