Facebook-AI opent ogen op foto's

2018-06-20T10:16:00

Op groepsfoto's staat er altijd wel iemand met zijn ogen dicht. Extra jammer wanneer je de foto niet kunt overdoen. Kunstmatige intelligentie van Facebook schiet te hulp door letterlijk ogen te openen.

'Eye In-Painting', zo wordt de techniek genoemd in een nieuw rapport (.pdf) van Facebook Research. Helemaal nieuw is het niet - computers kunnen al langer gezichtskenmerken analyseren en aanpassingen maken. Denk aan het automatisch verwijderen van 'rode ogen' in Adobe Photoshop. Maar om een persoon een nieuwe set ogen te geven zonder dat het er onnatuurlijk uit ziet, is nog een hele uitdaging.

Vergelijken

Ieder gezicht is immers uniek en het valt direct op wanneer iemands ogen ineens een andere vorm hebben. Daarom vergelijkt de AI van Facebook meerdere foto's van dezelfde persoon, om open ogen daarop te baseren. Hoe komt Facebook aan die informatie? Door alle foto's die je zelf op het sociale netwerk deelt. Zie de afbeelding boven dit artikel: links is de referentie-foto, in het midden de 'mislukte' foto met ogen dicht, en rechts het resultaat na machine learning.

Kleur

Volgens de onderzoekers is er nog wel wat werk aan de winkel. Zo moet de kunstmatige intelligentie in de toekomst beter worden in het reconstrueren van de iris-kleur. Wie weet geeft de camera-app van Facebook Messenger je straks wel de optie om dichte ogen gelijk te openen, voor je de foto online deelt. Zover is het echter voorlopig nog niet niet.