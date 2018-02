Facebook begint met testen Messenger Kids

Facebook is bezig met het testen van een chat-app ontworpen voor kinderen. Op het moment is de app alleen nog maar beschikbaar in Amerika en of we de app ooit hier in Europa gaan zien is nog maar de vraag. Veel bedrijven en organisaties hebben hun zorgen al uitgesproken tegenover Facebook en hopen dat Facebook de app laat verwijderen.

De app is ontworpen zodat ouders hun jongere kinderen in de gaten kunnen houden terwijl ze met vrienden en familie kunnen chatten. De app is ontworpen voor kinderen van 6-12 jaar en naast chatten kun je ook bellen en videobellen, net als in de standaard Messenger. De app zal verder ook volledig advertentievrij zijn, gratis te downloaden en zonder in-app aankopen. Facebook heeft ook extra aandacht besteed om er zeker van te zijn dat het overeenkomt met de richtlijnen voor online privacy voor kinderen. Zo worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen of gebruikt.

Hoe het werkt

De kinderen hebben niet zelf een Facebookaccount nodig. Dit kan sowieso niet want om je aan te melden op Facebook moet je minstens 13 jaar oud zijn. Ouders maken een account aan voor hun kind en koppelen dit account aan hun eigen account. De ouders zullen bij elk chatverzoek hun toestemming geven voordat de kinderen ook daadwerkelijk kunnen chatten met deze persoon. Facebook claimt dat dit een veiligere manier is dan om kinderen zelf hun gang te laten gaan en in aanraking te komen met andere chatplatformen waar minder of geen ouderlijk toezicht is.