Facebook beïnvloedt Tweede Kamerverkiezingen

2017-03-02T14:53:48

2017-03-02T16:35:51

Het was even schrikken op de redactie van Computer Idee. Na wat theorieën rond de Amerikaanse verkiezingen over beïnvloeding van de kiezer door Facebook besloten we de proef op de som te nemen bij onze eigen stemming. En wat bleek? Een paar likes hier en daar duwen je in een richting, en daar kom je nooit meer uit.

Lees ook: Facebook filtert nepnieuws in Frankrijk

Hoe zit het precies?

Facebook gebruikt algoritmes om te bepalen wat jij leuk vindt. Daarom zie je op Facebook nooit filmpjes over darten als je liever kattenfilmpjes kijkt, en krijgt je dochter van 16 wél dat bericht over die bekende blogger te zien, en jij niet. Dat algoritme heeft Facebook gemaakt tot wat het nu is, en daar is weinig mis mee. Tot je de verkiezingen erbij haalt.

Dan wordt het opeens een beangstigend beeld waar de woorden 'propaganda' en 'indoctrinatie' om de hoek komen gluren. Dat algoritme weet namelijk niet alleen welke muziek je leuk vindt en welke films je graag kijkt, maar ook met welke politieke partij je sympathiseert. En daar zit hem het gevaar.

Twee accounts

Het algoritme van Facebook is namelijk wel slim, maar lang niet zo genuanceerd als het menselijk brein. Als jij een paar artikelen leest waarin Mark Rutte wordt afgekraakt, zal Facebook denken dat je het niet zo hebt op de rechterflank en je nog slechts nieuws en artikelen met een linkse inslag tonen. Heb jij de pagina's van het WNF, PETA en Greenpeace geliked? Grote kans dat je timeline vol staat met nieuws over de Partij voor de Dieren. Et cetera.

Computer Idee nam de proef op de som. We maakten twee accounts en besloten met de een alleen 'rechts' nieuws te liken, en met het andere alleen 'links' nieuws. Het resultaat was een stuk duidelijker dan we verwacht hadden. Sterker nog: het resultaat was vrij schokkend.

Cliffhanger

Zonder hier met een enorme cliffhanger af te willen sluiten: in Computer Idee 7, die vanaf begin volgende week in de winkels ligt (en vanaf vrijdag ook hier te lezen is), vertellen we je wat er precies uit ons mini-onderzoekje kwam. We willen vooral zeggen: of ze het nu expres doen of niet, Facebook speelt een enorme rol in ons dagelijks leven, en ook bij de verkiezingen.

De zogenaamde 'filterbubbel' waarin we zitten is lastig te doorbreken. Het is ook helemaal niet nieuw, want vroeger had iedereen zijn eigen zuil. Het gevaar nu is echter dat het internet vol zit met nepnieuws, clickbait en aanlokkelijke koppen, die de waarnemingen van de lezer kunnen vertroebelen. Wij kunnen alleen maar zeggen: geloof niet alles wat je leest, en probeer ook eens andere bronnen te raadplegen dan je normaal doet. En lees Computer Idee 7, natuurlijk, want daarin leggen we het nog een stuk beter uit!