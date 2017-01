Facebook biedt mogelijkheid tot inloggen met usb-stick

2017-01-30T10:43:50

2017-01-30T11:32:02

Facebook biedt gebruikers van het sociale netwerk vanaf nu de mogelijkheid om in te loggen met een fysieke sleutel. Hiermee introduceert het bedrijf een extra beveiligingslaag zodat gebruikers bijvoorbeeld met een aparte usb-stick kunnen inloggen op het netwerk.

Vanaf nu is het mogelijk om Facebook extra te beveiligen met een hardwaresleutel, bijvoorbeeld een aparte usb-stick. Deze nieuwe manier van inloggen is onderdeel van de tweestapsverificatie die Facebook aan het uitrollen is op het sociale media-netwerk.

Met tweestapsverificatie loggen gebruikers op een dienst niet meer in met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, maar komt er nog een extra stap bij. Dat kan bijvoorbeeld een sms-bericht met een aparte code zijn, en die code moet je dan invullen op de inlogpagina. Deze functionaliteit wordt ook bij Facebook uitgerold.

Ook het gebruiken van een fysieke usb-stick valt onder tweestapsverificatie. Alleen de houder van de usb-stick kan dan inloggen op Facebook, waarbij de usb-stick dan in de computer moet worden geplaatst om toegang te krijgen.

Uitgerold

Facebook heeft de functionaliteit voor het gebruik van tweestapsauthenticatie nu uitgebreid. Onder de optie Beveiliging is de optie Aanmeldgoedkeuringen gewijzigd, en zie je nu ook de mogelijkheid om een sleutel toe te voegen.