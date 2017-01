Facebook censureert beeld van Romeinse god Neptunus

2017-01-03T09:28:00

2017-01-03T10:46:38

Dat je op Facebook geen naaktfoto's of ander aanstootgevend beeldmateriaal mag uploaden, dat weet iedereen wel. Maar soms gaat het sociale medium wel heel ver als het gaat om het censureren van dergelijke foto's. Zoals nu.

Een foto van een standbeeld van de Romeinse god Neptunus is namelijk gecensureerd. Volgens het bericht dat Facebook de uploader stuurde, is de foto in strijd met de voorwaarden van het sociale medium. Daarop mogen geen afbeeldingen worden geplaatst van naakte mensen, zelfs niet als die een artistieke waarde hebben.

Vietnam

Facebook houdt voet bij stuk, wat de uploader ertoe heeft gezet dan maar een foto van de achterkant van het standbeeld neer te zetten - net zo naakt, maar daar heeft Facebook minder problemen mee. De originele foto van het beeld is nog niet in ere hersteld.

Het is zeker niet de eerste keer dat Facebook twijfelgevallen blind van het netwerk haalt. Een paar maanden geleden was er het geval met een Noorse krant, die een bekende, prijswinnende foto van een naakt meisje tijdens een napalmaanval in de Vietnam-oorlog verwijderde. Dat kwam CEO Mark Zuckerberg op een boze brief van de krant en de Noorse premier te staan.