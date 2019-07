‘Facebook en Instagram vaker offline dan andere sociale media’

2019-07-15T15:20:57

2019-07-15T15:29:41

Van alle social media-platformen vallen Facebook en Instagram het vaakst uit. Dit blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse zakenwebsite Business Insider op basis van cijfers van Downdetector.

In de afgelopen twaalf maanden bleken de diensten van Facebook het meest last te hebben van storingen, hetgeen wereldwijd ruim 2,7 miljard gebruikers trof.

In de eerste zes maanden van dit jaar verdubbelde het aantal keer dat Instagram niet bereikbaar was ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Facebook was zelfs 281 procent vaker onbereikbaar dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is niet bekend hoeveel uur de platformen in totaal onbereikbaar waren.

Volgens cijfers van Business Insider zijn concurrerende apps als Snapchat en Twitter beduidend stabieler, ondanks dat de foto-app in juni van dit jaar nog te kampen had met een grote storing door een technisch probleem met Google Cloud.

In diverse media worden zorgen geuit dat diensten van Facebook, waar Instagram ook onder valt, de laatste tijd niet erg betrouwbaar zijn en dat zal topman Mark Zuckerberg niet leuk vinden.

Imagoschade

Het sociale media-platform heeft in de afgelopen twee jaar flinke imagoschade geleden na enkele privacy gerelateerde schandalen. Zuckerberg zet zich volledig in om de privacy van gebruikers te verbeteren, onder meer door op termijn de berichtenfuncties in zijn belangrijkste apps, te weten Messenger, WhatsApp en Instagram, samen te voegen.

“We proberen onze 2,7 miljard gebruikers zo goed mogelijk te bedienen met onze producten [maar] op momenten ondervinden we tijdelijke verstoringen”, aldus een woordvoerder van Facebook tegenover Business Insider. “We proberen dan zo snel mogelijk het probleem te identificeren en op te lossen.” De woordvoerder wilde niet specifiek ingaan op de cijfers van Downdetector.