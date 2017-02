Facebook filtert nepnieuws in Frankrijk

2017-02-06T13:09:00

2017-02-06T13:02:23

Facebook gaat ook in Frankrijk nepnieuws filteren. Zodra een gedeeld bericht wordt gerapporteerd als zijnde nep door gebruikers, duiken er acht onafhankelijke mediabedrijven op.

Deze experts onderzoeken vervolgens of de gedeelde feiten juist zijn. Als minimaal twee daarvan inderdaad aan kunnen tonen dat het nepnieuws betreft, dan komt het er op Facebook duidelijk bij te staan.

EU

Soortgelijke initiatieven lopen inmiddels ook in de Verenigde Staten en Duitsland. Ook Brussel bemoeit zich met de kwestie - de Europese Commissie vindt dat Facebook harder moet optreden tegen nepnieuws.

Overigens vind je in de nieuwe editie van Computer Idee een uitgebreid artikel over het signaleren van nepnieuws. Editie 05 ligt vanaf morgen in de winkels.