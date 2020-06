Facebook gaat waarschuwen bij het delen van oud nieuws

2020-06-26T10:08:00

In een nieuwe stap om de verspreiding van nepnieuws op Facebook tegen te gaan, krijgen gebruikers straks een melding zodra ze nieuwsberichten delen die ouder zijn dan drie maanden.

Sociale media zitten behoorlijk met fake news in de maag. Dat het een probleem is, is wel duidelijk. Maar omdat men ook niet beticht wil worden van censuur, wil men ook niet teveel politieagentje spelen over wat er wel en niet gedeeld mag worden. Veel oplossingen zijn er dan ook juist op gericht om gebruikers extra context te geven bij posts op o.a. Facebook en Twitter.

De volgende maatregel van Facebook past goed in die strategie. Wanneer iemand oud nieuws op Facebook zet, dan lijkt het voor lezers al gauw alsof het om nieuwe feiten gaat. Terwijl de informatie in zo'n nieuwsbericht inmiddels mogelijk achterhaald is. Wanneer een nieuwsartikel 90 dagen of langer terug is geschreven en nu pas op Facebook wordt gezet, komt er een melding in beeld.

Zelf weten

Die pop-up stelt simpelweg dat het artikel in kwestie al oud is. Gebruikers kunnen daarna zelf bepalen of ze het nieuws alsnog willen delen. Wat je vaak hoort, is dat mensen 'alles maar geloven wat op Facebook staat'. Toch lijkt dat beeld langzamerhand iets te kantelen. Zo bleek onlangs uit onderzoek dat er juist erg weinig vertrouwen is in nieuws op sociale media, bijvoorbeeld met betrekking tot corona.