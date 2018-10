Facebook-hack: Is jouw account getroffen?

2018-10-15T09:46:00

2018-10-15T09:45:17

Bij een grote hackaanval op Facebook zijn de gegevens van krap 30 miljoen gebruikers gestolen. Wil je weten of jouw account ook is getroffen? Lees dan verder.

Facebook maakte begin deze maand de eerste details over deze cyberaanval openbaar. Hackers slaagden er in om het zogeheten access token-systeem te kraken. Deze tokens zorgen ervoor dat je ingelogd blijft op Facebook, zodat je niet iedere keer je gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te vullen. Dat is ook de reden waarom eind september 90 miljoen gebruikers merkten dat zij spontaan waren uitgelogd. Facebook ondernam die maatregel om verder misbruik te voorkomen.

Het goede nieuws is dat Facebook-wachtwoorden daarbij niet zijn buitgemaakt. Het slechte nieuws: vrijwel alle andere persoonlijke informatie gebruikers op hun profielen wel. Denk dan aan naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, waar ze wonen, waar ze werken en waar ze de afgelopen tijd geweest zijn.

En nu?

Als je nu ingelogd bent op Facebook, kun je onderaan deze pagina in het blauwe kader checken of jouw gegevens zijn gestolen en zo ja, welke precies. Overigens is Facebook ook van plan binnenkort een melding te tonen in de nieuwsoverzichten van slachtoffers.

Voor hen is er niet zomaar een eenvoudige oplossing voor handen. Dit soort informatie kan op het dark web verkocht worden en daarna worden ingezet voor identiteitsfraude - hoewel daar volgens Facebook 'nog' geen aanwijzingen voor zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd...