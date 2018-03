Facebook had toegang tot sms- en bel-data op Android

Als je de Facebook-app al een tijdje op je Android-toestel gebruikt, is het mogelijk dat het bedrijf data heeft van elk gesprek en sms-bericht dat je de afgelopen jaren hebt gemaakt. Maar wees gerust, het klinkt een stuk erger dan dat het daadwerkelijk is.

Het was een softwareontwikkelaar die voor het eerst ontdekte dat Facebook zijn oproeplogs en tekstmetadata bewaarde toen hij een kopie van zijn accountgegevens downloadde in de Instellingen. Met het grote fiasco van Cambridge Analytica van afgelopen week, is het laatste wat Facebook nodig heeft een ander probleem met gebruikers en hun privacy. Er is echter goed nieuws voor Facebook, de app kreeg namelijk alleen toegang tot die informatie vanwege de toestemmingsstructuur van Android. Oftewel: er was toestemming nodig van de gebruiker voordat Facebook er iets mee kon.

Als je Facebook toestemming hebt gegeven om je contacten te lezen voordat Android Jelly Bean was geïnstalleerd, heb je per ongeluk de app toestemming gegeven voor de toegang tot je oproepen en sms-berichten. De app kon gegevens verzamelen tot Google in oktober 2017 een update gaf aan zijn besturingsprogramma. Dus ja, het probleem is ondertussen al een tijdje opgelost.

Reactie

De mensen van Facebook vertelden ook dat na het uitschakelen van de optie in de app-instellingen, de informatie automatisch verwijderd zou worden. Ook werd er benoemd dat Facebook de gegevens nooit zou verkopen en het nooit de daadwerkelijke inhoud van de gesprekken zou verzamelen. Dat neemt niet weg dat je altijd goed moet kijken welke rechten een app wil hebben: voor je het weet geef je een app toestemming om mee te kijken met wie je appt, belt en sms’t.