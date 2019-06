Facebook keert Huawei de rug toe, Google springt in de bres

2019-06-07T10:13:00

2019-06-07T10:26:01

Facebook is het zoveelste Amerikaanse bedrijf dat Huawei de rug toekeert. De Chinese fabrikant mag de apps van Facebook niet meer vooraf installeren op nieuwe smartphones. Goed nieuws is er voor het bedrijf ook. Zo zou Google voor Huawei in de bres springen tegenover de Amerikaanse politici die verantwoordelijk zijn voor het handelsverbod.

Aanbieders van apps sluiten regelmatig deals met smartphone-fabrikanten om hun applicaties al vooraf te installeren. Daarmee vergroten ze hun bereik, want gebruikers hoeven die apps dan niet meer zelf te downloaden. Maar het handelsverbod met Huawei gooit roet in het eten. Toekomstige smartphones van Huawei zijn niet meer voorzien van Facebook, Instagram en WhatsApp.

Geen probleem, zou je denken. Dan download je ze toch handmatig? Maar ook dat is niet zo vanzelfsprekend, omdat tevens de Play Store in de ban wordt gedaan. Je zou de apps dan ergens anders moeten zoeken, wat niet zonder risico is. Of de webversies gebruiken in je browser. Er is vaak wel een omweg, maar de problemen voor Huawei beginnen zich op deze manier wel op te stapelen.

De financiële gevolgen voor Huawei beginnen al duidelijk te worden. Zo is er onder consumenten minder interesse in het merk, terwijl Samsung daar juist van blijkt te profiteren. Wie een Huawei op het oog had, kiest nu voor een ander Android-alternatief. Plannen om Samsung in 2020 in te halen als grootste smartphone-merk, lijken dan ook in het water te vallen.

Hulp van Google

Google was een van de eersten die Huawei noodgedwongen afkneep. The Financial Times schrijft nu echter dat dit bedrijf zich achter de schermen juist hard maakt voor het behoud van Android op Huawei-telefoons. Trump meent dat Huawei via Android-telefoons op grote schaal kan spioneren. Google stelt dat het juist veel gevaarlijker is wanneer Huawei met een eigen besturingssysteem komt.

Zo kan Huawei een variant van Android gebruiken zonder Google-diensten. Die loopt alleen achter op het gebied van o.a. de nieuwste veiligheidsupdates. Huawei heeft daarnaast al een poosje zijn eigen besturingssysteem in de steigers staan. Kiest het bedrijf hiervoor, dan is er helemaal geen grip meer op het doen en laten van Huawei-telefoons.

En van Rusland

Huawei heeft in ieder geval een bondgenoot gevonden in Rusland. Daar gaat het bedrijf het 5G-netwerk opzetten voor MTS, de voornaamste telecomaanbieder van het land. Men wil dit ook graag doen in Nederland, maar daar is de Tweede Kamer geen voorstander van. Desondanks gaat KPN vooralsnog wel met Huawei in zee op 5G-gebied.