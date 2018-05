Facebook kondigt dating-functie aan

2018-05-02T10:35:00

2018-05-02T10:33:08

Single en op zoek naar een relatie? Online datingsites- en -apps schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. Facebook wil ook op die trend inspringen en introduceert binnenkort dan ook zijn eigen dating-functie.

Je kunt straks een dating-profiel maken dat los staat van je openbare Facebook-account, en waar je gekoppeld kunt worden aan andere gebruikers op basis van gedeelde interesses en sociale connecties. Ook groepen waar je deel van uitmaakt en evenementen die je bezoekt, spelen een rol bij het vinden van de perfecte match.

Katten- of hondenmens

Op dit profiel kun je ook wat meer over jezelf vertellen door bijvoorbeeld aan te geven of je meer een katten- of hondenmens bent, of dat je liever koffie dan thee drinkt. Net zoals bij Tinder kun je snel bepalen of je geïnteresseerd bent in iemand of juist niet. Overigens word je nooit gekoppeld aan mensen waar je al vrienden mee bent op Facebook.

200 miljoen singles

Volgens het sociale netwerk moet de nieuwe functie een uitkomst bieden voor de 200 miljoen gebruikers die op hun profiel aangeven single te zijn. Wanneer het nieuwe dating-platform voor iedereen beschikbaar wordt gesteld, is nog niet bekend.