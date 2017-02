Facebook krijgt waarschuwing van Brussel om nepnieuws

2017-02-01T07:03:47

2017-02-01T22:17:52

Het sociale netwerk Facebook moet van de Europese Commissie harder optreden tegen nepberichten die schade kunnen aanrichten voor bedrijven en consumenten.

Andrus Ansip - de verantwoordelijke eurocommissaris voor de Europese Commissie - vindt dat Facebook harder moet optreden tegen de verspreiding van nepnieuws op het sociale netwerk. Volgens Ansip kan de verzonnen stroom nieuws een keerpunt betekenen in het vertrouwen dat mensen hebben in sociale media.

Anspi is bezorgd: "Zoals veel mensen ben ik bezorgdt over nepnieuws, vooral na de verkiezingen in de VS. Ik geloof absoluut in zelfregulering, maar als dat niet volstaat, zal Brussel ingrijpen".

Project

Facebook is juist een project gestart waarbij het voor lezers van berichten die via het sociale netwerk worden verspreid, duidelijker moet worden wanneer nieuws echt is, of juist nep. Brussel houdt Facebook goed in de gaten om te zien of het bedrijf zich aan deze belofte houdt.