Facebook lanceert eigen videoplatform Watch

2017-08-10T09:24:39

2017-08-10T09:53:36

Facebook gaat de strijd aan met YouTube en lanceert zijn eigen videoplatform. Op Watch kunnen zowel gebruikers als Facebook zelf video’s plaatsen.

Het sociale netwerk maakte in de VS al eerder een apart videotabblad in de app aan waar gebruikers video’s konden bekijken van pagina’s die ze volgden. Nu heeft Facebook het videotabblad dus opgefrist en omgedoopt naar Watch. Voorheen zagen gebruikers video’s alleen in hun tijdlijn tussen berichten van vrienden en pagina’s die ze volgen. Facebook wil video’s een apart podium geven in het tabblad Watch. Mark Zuckerberg gaf gebruikers zelf een update op zijn eigen pagina.

De programmering start officieel op 28 augustus met ongeveer 40 producties die gedistribueerd worden door Facebook zelf. Zo komt er een videoreeks met Mike Rowe, presentator van Dirty Jobs, over mensen die zich inzetten voor de gemeenschap. Naast films en series van Facebook zelf zullen ook gebruikers zelf video’s kunnen plaatsen. Videomateriaal wordt gecategoriseerd als Most Talked About, What’s Making People Laugh en What Friends Are Watching.

Geen app

Watch zal zich vooralsnog exclusief afspelen binnen de Facebook-app en krijgt niet, zoals Messenger, een eigen app. Na de start van de programmering zal Watch eerst alleen nog beschikbaar zijn voor een beperkt aantal Amerikaanse gebruikers. Volgens Facebook wordt de functie ‘binnenkort’ naar meer gebruikers uitgerold.

Google

Hoewel Facebook met Watch ook enigszins de strijd zal aangaan met Netflix, heeft het sociale platform duidelijk meer pijlen gericht op YouTube. Google zag de bui blijkbaar al hangen en heeft YouTube deze week voorzien van een chatfunctie.