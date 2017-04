Facebook lanceert sociale vr-app Spaces

2017-04-19T11:59:00

2017-04-19T11:50:40

Facebook laat zijn gebruikers voor het eerst het sociale netwerk proeven in virtual reality, met de app Spaces. Voor veel functies moeten alle deelnemers wel een Oculus Rift-bril bezitten.

De app maakt een virtueel personage voor je aan, op basis van Facebook-profielfoto's. Je kunt naderhand nog vanalles aanpassen, zoals je haarstijl en de kleur van je ogen. Alle deelnemers aan een gesprek worden in een virtuele ruimte geplaatst, waar ze onder andere met elkaar kunnen praten en tekenen. Wanneer je rondkijkt en met je armen zwaait, doet je virtuele karakter dat ook.

Videobellen in virtual reality

Niet iedereen hoeft in het bezit te zijn van een Oculus Rift-bril om mee te doen. Dankzij een koppeling met Facebook Messenger kunnen andere Facebook-vrienden ook uitgenodigd worden, in de vorm van een videogesprek. Het beeld van de video zweeft dan in de virtuele ruimte rond, als ware het een schilderij aan de muur. In onderstaande video zie je hoe een en ander te werk gaat.

Facebook Spaces is te downloaden in de Oculus Store.