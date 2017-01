Facebook lost batterij-bug op

Wanneer je momenteel merkt dat je accu ineens sneller leegraakt dan gewoonlijk, dan kunnen Facebook en Facebook Messenger daar de boosdoener van zijn. Facebook heeft het probleem inmiddels opgelost.

Wie er nog last van heeft, moet de apps opnieuw opstarten. Het updaten van de app is niet nodig. Maar als het probleem na een herstart nog niet is opgelost, dan kan het helpen om de apps even helemaal opnieuw te installeren.

Overigens wordt een app niet afgesloten zodra je gewoon terugkeert naar het startscherm. Je sluit een app pas volledig af door deze te vinden onder Apps in het Instellingen-scherm, en daar te kiezen voor Nu stoppen. Daarna start je de app gewoon weer op.

@bestsportnascar @alxpap issue was isolated and fixed server side. If you restart Messenger the problem should be gone now. Very sorry.