Facebook: Messenger momenteel te rommelig

2018-01-17T10:21:00

2018-01-17T10:15:55

Facebook is van plan Messenger in het komende jaar te stroomlijnen. Volgens een woordvoerder van het sociale netwerk is de berichtendienst momenteel te rommelig.

Facebook Messenger wordt alsmaar uitgebreider. Naast het uitwisselen van geschreven berichten en afbeeldingen kun je er inmiddels mee videobellen (eventueel in een groep), praten met chatbots van bedrijven, is er Giphy-integratie voor het delen van geanimeerde plaatjes, biedt de geïntegreerde camera-app allerlei leuke filters, ga zo maar door.

"De afgelopen twee jaar hebben we telkens nieuwe functies geïntroduceerd die vaak zijn aangeslagen, soms niet. Maar daardoor is de app ook onoverzichtelijker geworden. Verwacht in 2018 dat we Messenger simpeler en gestroomlijnder willen laten werken", zo is te lezen in een blogbericht op Facebook.

Meer video

Facebook verwacht dat de focus het komende jaar nog meer komt te liggen op video, in plaats van tekst. Vaak door middel van livestreams. In 2017 werd er 17 miljard videobelletjes gepleegd, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.