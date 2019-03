Facebook opent doorzoekbare advertentie-database

Veel mensen halen hun nieuws van Facebook, maar daar zitten risico's aan. Zo kun je een eenzijdig beeld krijgen over bepaalde onderwerpen, omdat gesponsorde berichten op jou specifiek zijn afgestemd. Met de nieuwe 'advertentiebibliotheek' wil Facebook een en ander transparanter maken.

De advertentiebibliotheek is een doorzoekbare database, met daarin alle promoties die momenteel lopen. In sommige landen zie je daarnaast op welke groep (geslacht/leeftijd) wordt gericht, hoeveel de advertentie ongeveer heeft gekost en in welke delen van het land het bericht wordt getoond.

Ook wordt inzichtelijk hoe vaak de advertentie globaal is bekeken. In Nederland is die informatie nog niet beschikbaar, maar het platform is dan ook nog maar net gelanceerd. Wel kun je al zien welke reclame er momenteel loopt en sinds wanneer.

Politieke advertenties

De database is met name bedoeld voor politieke advertenties, maar toont bijvoorbeeld ook gesponsorde posts van winkelketens en dergelijke. Doordat Facebook bepaalt wat jij in je nieuwsoverzicht te zien krijgt, inclusief welke reclame, bestaat de angst dat het platform zich mengt in verkiezingsuitslagen. Zeker als je nagaat hoeveel gebruikers het sociale netwerk heeft.

Wie een politieke advertentie wil opzetten, moet in het vervolg dan ook aan strengere eisen voldoen. Zo moet diegene zich kunnen verifiëren als betrokkene bij de partij in kwestie. Op die manier hoopt Facebook gesponsorde berichten te weren van pagina's die officieel niet bij een partij horen en mogelijk nepnieuws kunnen verspreiden.