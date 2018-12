Facebook-privéberichten in te zien door Netflix en Spotify

2018-12-19T13:16:00

2018-12-19T13:25:09

Dat Facebook je data deelt met externe bedrijven is geen nieuws, maar door een nieuw rapport van The New York Times blijkt maar weer eens hoe ver deze praktijken eigenlijk gaan - ook als gebruikers daar niet expliciet toestemming voor geven. Zo konden Netflix en Spotify jarenlang je privéberichten lezen.

De krant baseert zich op honderden pagina's aan interne documenten en interviews met o.a. ex-medewerkers van Facebook. Beschreven wordt hoe het sociale netwerk allerlei dealtjes sloot om Facebook-functionaliteiten te integreren met andere online diensten, die daardoor een schat aan informatie over je te zien kregen.

Op deze manier kon Amazon bijvoorbeeld contactgegevens van je Facebook-vrienden achterhalen, net zoals Microsoft met zijn Bing-zoekmachine. In veel gevallen geldt dat de koppeling tussen deze (meer dan 150) bedrijven in het verleden officieel wel al is stopgezet, maar dat er alsnog data van honderden miljoenen gebruikers voor deze partijen inzichtelijk is.

Niet op de hoogte

Spotify en Netflix staan in het bijzonder in een kwaad daglicht. Beide zeggen niet op de hoogte te zijn geweest dat ze nog steeds toegang tot deze gegevens hadden en geven aan dat er dus geen misbruik van is gemaakt. Zo werkte Netflix in het verleden aan een manier om links naar films en series met vrienden te delen, maar dat project werd jaren geleden al stopgezet.