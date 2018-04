Facebook stuurt bericht aan slachtoffers dataschandaal

2018-04-09T09:57:00

2018-04-09T09:56:14

Facebook stuurt vandaag de 87 miljoen gebruikers die zijn getroffen door het dataschandaal rond Cambridge Analytica een bericht met daarin een excuus. Onder die 87 miljoen zijn er ongeveer 90.000 Nederlanders die ook getroffen zijn door het dataschandaal en die het bericht dus ook zullen ontvangen.

Met het bericht krijgen de gebruikers van Facebook te weten dat hun gegevens in handen zijn gekomen van het bedrijf Cambridge Analytica. Het bedrijf verzamelde in 2015 de gegevens via de app 'thisisyourdigitallife' dit was een korte quiz die werd gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Het bedrijf gebruikte deze gegevens alleen ook voor commercieel gebruik. Met de verzamelde data kon Cambridge Analytica op persoonlijk niveau gebruikers benaderen met advertenties.

In het bericht dat de gebruikers gaan krijgen, wordt ook aangeraden te kijken naar de app-connecties. In een overzicht op Facebook kan je zien welke apps en sites allemaal toegang hebben tot een deel van jouw persoonlijke data. Ook overwegen veel gebruiker Facebook volledig te verwijderen. Na het schandaal maakte Facebook het al makkelijker om deze connecties te verwijderen. Facebook-CEO Mark Zuckerberg denkt dat zijn bedrijf nog jaren nodig heeft om volledig van het schandaal af te komen.