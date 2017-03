Facebook stuurt je naar de stembus

2017-03-06T14:15:00

2017-03-06T14:13:16

Ga jij stemmen op 15 maart? Om je er aan te herinneren, toont Facebook op die dag een speciale boodschap in de Nederlandse nieuwsoverzichten.

Facebook werkt daarvoor samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, en de campagne heet Elke Stem Telt. Twee knoppen worden bovenaan het nieuwsoverzicht getoond. Bij de ene kunnen gebruikers aan hun vrienden laten weten dat ze hebben gestemd. De andere is een link naar een kaart met stemlokalen, voor wie niet weet waar hij zijn moet.

"Ik ben blij dat we de samenwerking met Facebook zijn aangegaan om ook hét kanaal te kunnen inzetten dat zo populair is onder met name jongeren. Ik vind het belangrijk dat zij direct meedoen aan de democratie en het belang daarvan via Facebook ook delen met elkaar. Bewezen is dat de tool helpt elkaar te motiveren ook te gaan stemmen," aldus minister Plasterk.

In de aanloop naar 15 maart wordt er ook een herinnering getoond, met daarbij o.a. informatie over het aanvragen van een stempas - mocht die per ongeluk kwijt zijn geraakt.

Kritiek

Facebook speelt een telkens belangrijkere rol in verkiezingen wereldwijd. Zo kreeg het sociale netwerk veel kritiek op de verspreiding van al het nepnieuws rond de Amerikaanse preseidentsverkiezingen. Daar worden nu dan ook maatregelen tegen genomen.

Daarnaast bleek in 2014 al dat mensen sneller geneigd zijn om te stemmen als ze veel verkiezingsnieuws op Facebook te zien krijgen. Ook daar was kritiek op het sociale netwerk, dat ongevraagd met een groep gebruikers aan het experimenteren was. Zo kregen sommige mensen deze boodschappen wel, en anderen niet te zien - daarmee heeft het netwerk veel macht om de uitslag te beïnvloeden.