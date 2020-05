Facebook test app voor gratis mobiel internet

2020-05-06T10:12:00

2020-05-06T10:11:56

In de westerse wereld zijn we gewend aan altijd en overal snel mobiel internet, maar dat geldt niet voor alle landen. Facebook test in Peru een nieuwe app met de naam Discover, waarmee gebruikers gratis het web op kunnen. Wel met bepaalde beperkingen.

De bedoeling van Discover is dat wanneer gebruikers aan de datalimiet van hun abonnement zitten, ze toch nog online kunnen blijven. Facebook zocht daarvoor de samenwerking met lokale telecomproviders. Die stellen per gebruiker dagelijks 10 á 20 MB data gratis beschikbaar. Dat is niet zoveel, maar sites worden via Discover gestript van elementen die veel data kosten. Zo worden video's niet geladen.

Verschil met Free Basics

Discover lijkt enigszins op een eerder initiatief van Facebook, Free Basics. Een belangrijk verschil bij Discover is dat het hele web toegankelijk is. Bij Free Basics zijn alleen diensten beschikbaar die door Facebook zelf zijn goedgekeurd. Critici vonden het maar niks dat Facebook zeggenschap had over welke sites bezocht konden worden en welke niet. Dat zorgde ervoor dat Free Basics in India werd verboden. Desonanks is Free Basics al in meer dan 55 landen beschikbaar.

In Peru vervangt Discover juist Free Basics. De verwachting is dat andere landen binnenkort volgen, maar in Nederland hoef je er voorlopig niet op te hopen.