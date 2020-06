Facebook test Wikipedia-integratie

Wie straks een bekend persoon zoekt op Facebook, krijgt mogelijk meer informatie over diegene te zien in een apart informatieblokje dat afkomstig is van Wikipedia. Het sociale netwerk is daarmee nu op kleine schaal aan het testen.

Het nieuwe informatiepaneel kwam aan het licht door een Twitter-gebruiker en het bestaan ervan is sindsdien door Facebook bevestigd. Het idee doet sterk denken aan de 'kenniskaarten' die Google al langer inzet. Je hoeft erdoor niet per se door te klikken naar andere websites, omdat veel feitjes en relevante info al direct in de zoekresultaten worden getoond.

Tegen nepnieuws

Voor Facebook kan een samenwerking met Wikipedia een manier zijn om betrouwbaarder over te komen. Het platform lag de laatste jaren meermaals onder vuur omdat het niet genoeg deed om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Daar komt telkens meer verandering in. Zo is bijvoorbeeld het advertentiebeleid aangescherpt. Er mag o.a. geen reclame meer gemaakt worden voor onbewezen corona-medicijnen en oproepen tot anti-vaccinatie.