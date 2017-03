Facebook trekt stekker uit apps voor Windows Phone 8.1

Facebook maakt bekend dat zijn Facebook en Messenger-apps vanaf eind maart niet meer werken op Windows Phone 8.1 of oudere versies van Microsofts mobiele besturingssysteem.

De Facebook- en Messenger-apps blijven wel werken in Windows 10 Mobile. Uit de meest recente cijfers blijkt echter dat veruit de meeste Windows Phone-bezitters de overstap naar Windows 10 Mobile nooit gemaakt hebben. 85 procent zit nog op Windows 7, 8 of 8.1.

Voor hen was het eerder deze maand tevens een domper dat Microsoft de ondersteuning voor Skype stopte. Ook daar wordt alleen nog gewerkt aan de Windows 10 Mobile-versie. Het besturingssysteem heeft inmiddels slechts een marktaandeel van 1 procent.

Ook Android en iOS

Er is vanaf het einde van deze maand ook geen ondersteuning meer voor sterk verouderde Android- en iOS-versies van de Facebook- en Messenger-apps. Gebruikers hiervan wordt aangeraden hun apps te updaten naar de nieuwste versies, of anders Facebook te gebruiken via de mobiele browser.