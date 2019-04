Facebook verduidelijkt waarom je berichten ziet

2019-04-01T10:03:00

2019-04-01T10:48:36

Welke berichten je op Facebook ziet en in welke volgorde ze staan, wordt bepaald door algoritmes. Het sociale netwerk maakt voortaan inzichtelijk hoe dit systeem te werk gaat. Bij de berichten in je nieuwsoverzicht is te achterhalen waarom ze daar precies zijn opgedoken.

Facebook wil graag dat je zoveel mogelijk tijd op Facebook spendeert. Daarom is het algoritme er op gericht om je posts te laten zien die bij je interesses passen. Redenen kunnen zijn dat je vrienden bent met iemand, dat je van een bepaalde Facebook-groep deel uitmaakt of omdat je in het verleden bepaalde berichten hebt geliked.

Er is een nieuw 'waarom krijg ik dit te zien'-menu op te vragen, dat deze info op een rijtje zet. Althans, dat is in de Verenigde Staten zo. In Nederland lijkt de functie nog niet actief te zijn. Ben je het niet eens met de keuzes van Facebook, dan kun je gelijk aanpassingen doorgeven. Op deze manier krijg je dus meer controle over wat je ziet en hoe hoog het in je overzicht staat.

Advertenties

Je kent het menu wellicht al van advertenties op Facebook. Je kunt al langer opvragen waarom je bepaalde reclame voorgeschoteld krijgt. Deze functie wordt straks uitgebreider.

Wist je bijvoorbeeld dat bedrijven hun database met mailadressen van klanten aan Facebook kunnen koppelen? Als dit adres dan overeenkomt met het adres van je Facebook-account, kan het bedrijf in kwestie je via het sociale netwerk met reclame benaderen. Dit is informatie die weldra ook wordt getoond.

Transparantie

Onder druk van onder meer de Europese Commissie en lijkt Facebook de afgelopen tijd voor meer transparantie te kiezen. Zo opende vorige week een advertentie-database, waar inzichtelijk wordt welke gesponsorde berichten er in omloop zijn en op welke doelgroepen die zich richten.