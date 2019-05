Facebook versus nepnieuws tijdens de Europese verkiezingen

2019-05-06T10:13:00

2019-05-06T10:07:11

Geloof jij alles wat je op Facebook leest? Nepnieuws en politieke propaganda tiert welig op sociale media, zeker zodra het weer eens verkiezingstijd is. Met de Europese Parlementsverkiezingen voor de deur is er binnen Facebook een speciaal team samengesteld dat de orde op dit gebied wil handhaven. Hoewel er ook vraagtekens zijn bij de goede bedoelingen.

Op Facebooks Europese hoofdkantoor in Dublin houdt een 40-koppig team zich 24/7 bezig met politieke berichtgeving rond de verkiezingen van 23 mei. Waaronder ook Nederlanders, omdat men binnen Europa te maken heeft met posts in allerlei verschillende talen. Ze worden bijgestaan door nog 500 andere specialisten van Facebook wereldwijd en de kunstmatige intelligentie van het bedrijf.

Een van de tactieken voor het verspreiden van nepnieuws is het aanmaken van nep-accounts, die de berichten zoveel mogelijk delen. Bedoeling is om ze 'viral' te laten gaan, omdat men weet dat de algoritmen van Facebook dit soort populaire posts dan nog verder onder de aandacht van gebruikers brengen. Onder meer op deze praktijken wordt nu extra gelet.

Goed daglicht

Facebook wil zich de afgelopen tijd weer in een goed daglicht zetten. Daarom mochten verschillende media op het hoofdkwartier langskomen voor een strak geregisseerde rondleiding, waaronder de NOS. Naderhand is pas de balans op te maken, maar uit onderzoek van de site Politico blijkt alvast dat er nog best wel het een en ander tussendoor glipt.

Het sociale medium wilde er eerst niet aan, maar is zich nu wel beter bewust van de rol van Facebook als politiek platform. Daarom bestaat er nu ook zoiets als deze advertentie-database, waarin te achterhalen is welke reclame er loopt, wie daarachter zit en op welke doelgroep het is toegespitst. In Nederland is alleen nog niet al die informatie beschikbaar.

Stemwijzer Europese verkiezingen

Vertrouw de komende tijd dan ook vooral op je eigen intuïtie. Op Europees niveau worden de grootste beslissingen genomen, dus een weloverwogen stem is erg belangrijk. Weet je nog niet wat je gaat stemmen, dan kun je de officiële Stemwijzer alvast invullen om alvast een idee te krijgen.

Daarnaast lees je bij onze collega's van PCM meer over 'onze' partijen en hun standpunten op gebied van online privacy, uploadfilters, netneutraliteit en andere zaken die betrekking hebben op ons doen en laten op het internet.