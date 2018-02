Facebook-vpn verzamelt gebruiksgegevens voor eigenbelang

2018-02-14T09:59:00

2018-02-14T10:02:01

Wie een vpn gebruikt, doet dit doorgaans om online niet gevolgd te willen worden. Facebook adverteert nu een eigen vpn in de Facebook-app, Onavo. Maar daarmee bereik je juist het tegenovergestelde. Facebook kijkt stiekem mee met alles wat je doet.

In de iOS-versie van de Facebook-app vinden (ook Nederlandse) gebruikers een nieuwe optie terug in het hoofdmenu: Protect. Zodra je daar op tikt, kom je uit in de App Store om daar vervolgens Onavo te downloaden. Wat hier niet gelijk duidelijk wordt, is dat Onavo onderdeel is van Facebook en jouw data met het moederbedrijf deelt.

Zodra je de vpn inschakelt, worden je mobiele gegevens voortaan via de servers van Facebook geloodst. En hoe dat in zekere zin inderdaad ook zorgt voor enige anonimiteit op de rest van internet, speel je Facebook ook informatie door over de websites die je bezoekt en zelfs welke apps je gebruikt.

Vorig jaar schreef The Wall Street Journal al eens over deze praktijken. Zo zou het door Onavo al vroeg op de hoogte zijn geweest van het feit dat veel gebruikers Snapchat ineens links lieten liggen, nog voor het bedrijf achter Snapchat dat zelf naar buiten bracht.

Geniepig

Facebook zegt in zijn recht te staan doordat gebruikers er bewust voor kiezen om hun data met Facebook te delen. Toch voelt het een beetje vies, omdat die informatie geniepig verstopt zit. Bijvoorbeeld in het privacybeleid, wat weinig mensen lezen.

Het is dan ook aan te raden om de geniepige Facebook-vpn niet te gebruiken. Er bestaan genoeg goede alternatieven. Daarvan is ook niet altijd helemaal duidelijk wat er zoal wordt gemonitord en wat er mer die info gedaan wordt... maar Facebook weet al genoeg van je, nietwaar?