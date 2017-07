Facebook werkt aan betaalde nieuwsdienst

2017-07-19T11:45:00

2017-07-19T11:43:07

Veel mensen halen tegenwoordig hun nieuws van Facebook. Nu is dat nog gratis, maar het sociale netwerk werkt ook aan een abonnement op nieuws. Artikelen verdwijnen daardoor mogelijk achter een betaalmuur.

Uitgevers kunnen er in de toekomst mogelijk voor kiezen om artikelen alleen beschikbaar te stellen voor Facebook-gebruikers met een nieuwsabonnement. Wie geen lid is, mag hooguit tien artikelen voor nop lezen.

Binnen Facebook

Net zoals je nu dus al vaak ziet op de sites van nieuwsorganisaties en kranten zelf. Het probleem is alleen dat veel lezers daar al niet meer komen. Dankzij het Instant Articles-initiatief van Facebook lezen gebruikers het nieuws binnen de Facebook-app zelf.

De abonnementsdienst is dan ook een uitbreiding op Instant Articles, omdat uitgevers via die weg meer willen verdienen dan ze nu doen. De eerste tests vinden later dit jaar plaats, in 2018 vindt vervolgens de verdere uitrol plaats.