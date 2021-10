Facebook wordt Meta en bouwt virtuele wereld, de metaverse

2021-10-29T10:47:00

2021-10-29T10:42:28

Facebook gaat voortaan als Meta door het leven. Het moederbedrijf achter onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp wil focussen op het bouwen van een allesomvattende virtuele wereld, de metaverse. De naam Facebook blijft behouden voor het sociale netwerk.

Werken, leren, sporten, gamen, volgens Meta doen we dat weldra allemaal in een virtuele werkelijkheid die de metaverse wordt genoemd. Om het internet van de toekomst te verwezenlijken, investeert het bedrijf alleen al het komende jaar 10 miljard dollar in het ontwikkelen ervan. Zo wordt er gewerkt aan een geavanceerde vr-bril, nu nog met de codenaam Project Cambria.

Deze headset bezit sensoren die registreren waar je heenkijkt en wat je gezichtsuitdrukking is, informatie die vervolgens op een digitale versie van jezelf wordt geprojecteerd. Avatars die elkaar in de metaverse ontmoeten, kunnen op deze manier levensechte gesprekken met elkaar voeren. De techniek is nu nog niet zover, maar komt er op een dag wel - als het aan Meta ligt.

Alles Meta

De Meta-naam zien we straks ook telkens meer terug in nieuwe hardware. De vr-bril Oculus Quest heet vanaf volgend jaar Meta Quest en de Facebook Portal wordt tot Meta Portal omgedoopt. Ook doen er geruchten de ronde dat het bedrijf werkt aan een eigen smartwatch. Die zou zomaar eens als Meta Watch ten tonele kunnen verschijnen.

Uiteraard is het Meta er alles aan gelegen om zich van de Facebook-naam te distantiëren. Er is nogal wat imagoschade ontstaan door de vele schandalen van de afgelopen jaren. Toch ontkent Meta-baas Mark Zuckerberg dat dit de reden is achter de naamswijziging.