Facebook ziet voorlopig af van advertenties in WhatsApp

2020-01-17T09:22:00

2020-01-17T09:12:56

Facebook werkt momenteel niet meer aan het integreren van advertenties in WhatsApp. Althans, zo gaan de geruchten. Ontwikkelingen op dit gebied zijn op de lange baan geschoven.

Zorgen rond het tonen van reclame in WhatsApp spelen al sinds Facebook de chatapp in 2014 overnam. Die plannen werden de afgelopen tijd concreter. Zo zouden advertenties niet zomaar in gesprekken opduiken, maar onderdeel zijn van de Status-functie. Die heeft veel weg van Instagram Stories, maar we kennen weinig mensen die er in WhatsApp daadwerkelijk gebruik van maken.

Verdienen aan bedrijven

The Wall Street Journal meldt nu dat dit nog steeds het plan is, maar pas op de lange termijn. Het interne team dat voor de reclame-integratie verantwoordelijk zou zijn, is ontbonden en verwijzingen in de code van WhatsApp zouden verwijderd zijn. het alternatief voor Facebook is om betaalde WhatsApp-functies voor bedrijven aantrekkelijker te maken.