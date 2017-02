Favoriete plekken opslaan in Google Maps-lijstjes

2017-02-13T15:13:00

2017-02-13T15:13:54

Google breidt het opslaan van plekken in Maps uit. Plaatsen die je graag bezoekt of juist nog wilt bezoeken, zijn spoedig op te slaan in speciale lijstjes.

Het opslaan van favoriete locaties kan al langer in Maps, door op het ster-icoontje te tikken. Vervolgens vind je ze in het hoofdmenu terug onder Mijn Plaatsen. Daar komen nu ook de nieuwe lijstjes. Wanneer je straks bijvoorbeeld een restaurant 'opslaat', komt er een nieuw menuutje tevoorschijn. Vervolgens schaar je de locatie in een lijst, zoals 'wil ik heen' of 'favoriete restauraunts'. 

Hoe dat precies in zijn werk gaat, zie je in onderstaand filmpje.

Naast de standaaard lijsten kun je zelf ook lijstjes maken, en deze delen met vrienden. De functie wordt al een tijdje getest, maar wordt vandaag naar alle Maps-gebruikers uitgerold. Mogelijk zie je daardoor de nieuwe mogelijkheden nog niet direct, maar de lijsten zouden snel beschikbaar moeten zijn.