Feestje? Moederbord-taart!

2017-01-18T15:41:00

2017-01-18T15:45:25

Zelf een computer bouwen, daar draait een Computer Idee-lezer natuurlijk zijn hand niet voor om. Maar een taart bakken in de vorm van een moederbord? Dat is andere koek.

Het recept voor de moederbord-taart is afkomstig van Rosanna Pansino. Ze schreef eerder het kookboek Nerdy Nummies, waar meer recepten met een tech-thema in staan. Nu laat ze in een YouTube-video zien hoe een van die taarten tot stand komt.

Het leuke aan de Motherboard Cake is dat veel bekende computer-onderdelen er gewoon op zitten. In snoep- en chocoladevorm, weliswaar. Twix-repen zijn de sloten voor videokaarten, KitKat-repen de sloten voor RAM-modules.

Zure mat

Aan de details wordt ook gedacht. Zo wordt de chocolade-processor op het moederbord aangesloten met een zure mat. Verscheidene fruitige snoepjes nemen de rol aan van andere chips en connectoren.

Bekijk hieronder de (mierzoete) video, waarin alle stappen besproken worden.