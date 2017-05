Ferdinand Monoyer herdacht met een Google doodle

2017-05-08T23:56:40

2017-05-09T00:12:08

Als u bril- of lensdragend bent, heeft u te maken met het werk van Ferdinand Monoyer. Deze Franse oogheelkundige bedacht de dioptrie ofwel sterkte van een lens.

Hoewel het inmiddels alweer 181 jaar geleden is dat Ferdinand Monoyer werd geboren, is de nalatenschap van hem nog steeds springlevend en actueel. Zo is de lenssterkte ofwel dipotrie door hem in het leven geroepen. Ook de bekende kaart met van heel klein naar heel groot verlopende letters is door hem uitgevonden. U ziet die kaarten nog steeds bij bijvoorbeeld een oogarts aan de muur hangen. Elke lettergrootte vertegenwoordigt een bepaalde dioptrie. Op die manier is de 'afwijking' - qua sterkte - van een oog eenvoudig na te gaan. Overigens is in die kaart ook nog een grapje verwerkt, tegenwoordig zouden we dat een easter egg noemen. Als u de laatste regel negeert en vervolgens de uiterst linkse en rechtse kolom van beneden naar boven leest ziet u zijn  achter- en voornaam. Ja, die man was zijn tijd vooruit. En daarmee zonder meer een Google doodle waard.