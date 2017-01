Fiets Gazelle blokkeert smartphone onderweg

2017-01-27T09:36:00

2017-01-27T09:33:49

Gazelle werkt aan een fiets die automatisch bepaalde functies van een smartphone uitschakelt, zodra er mee wordt gereden. Een apparaatje met de naam SaveDrivePod helpt daarmee.

De SaveDrivePod is een rond schijfje dat via Bluetooth in verbinding staat met de smartphone. Zodra de fietser de 10 kilometer per uur passeert, wordt het scherm geblokkeerd. Zo kan diegene niet meer worden afgeleid door appjes, bijvoorbeeld. Navigeren en handsfree bellen behoort nog wel tot de mogelijkheden.

Ook voor vrachtwagens

De gadget maakt het verkeer niet alleen veiliger voor fietsers. Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland zorgen er inmiddels voor dat vrachtwagenchauffeurs er ook eentje meekrijgen. Kortgeleden bleek uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de meeste mensen voor een verbod op appen tijdens het fietsen zijn.