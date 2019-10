Financiële schade door phishing nu al hoger dan vorig jaar

Cybercriminelen hebben dit jaar al meer dan een miljoen euro buitgemaakt via phishing-trucs. Hoewel 2019 nog niet voorbij is, ligt dit schadebedrag nu al hoger dan het totaal van 2018.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Fraudehelpdesk. Tot oktober is er voor 1.105.987 euro aan schade gemeld. In 2018 lag dat aantal op het eind van het jaar op 862.223 euro. De daadwerkelijke kosten liggen waarschijnlijk nog een stuk hoger. Lang niet iedereen doet namelijk melding van internetoplichting.

Ondertussen zijn veel mensen alert op phishing via e-mail. Maar dat kwaadwillenden je ook benaderen via sms, is een relatief nieuw fenomeen. Deze phishing-methode lijkt dit jaar telkens vaker voor te komen. De Fraudehelpdesk kreeg er dit jaar al krap 15.000 meldingen over binnen.

Smishing

Phishing via sms wordt ook wel aangeduid als smishing. Malafide berichtjes duiken op tussen je andere sms-correspondentie met bedrijven, zoals die van je bank. Bij de collega's van Computer!Totaal lees je een handig artikel rond dit onderwerp: hoe herken je sms-phishing en wat kun je er tegen doen?