Financiële schade door phishing verviervoudigd in 2018

2019-03-27T10:43:00

2019-03-27T11:03:13

De phishing-plaag van vorig jaar is ook door de Nederlandse banken gevoeld. Die hebben voor 3,81 miljoen euro aan financiële schade geleden door deze vorm van internetoplichting. Het bedrag is ten opzichte van 2017 verviervoudigd, toen stond de teller aan het einde van het jaar op 1,05 miljoen euro.

Er zijn verschillende redenen te benoemen voor de forse toename in geslaagde phishing-fraude. Zo zijn nepmailtjes en malafide websites telkens moeilijker van echt te onderscheiden. Taalgebruik is netter, en potentiële slachtoffers worden regelmatig persoonlijk benaderd.

Criminelen proberen je vertrouwen te winnen en daarom vindt phishing ook vaker plaats via WhatsApp en Facebook. Iemand doet zich dan voor als familie, vriend of kennis in geldnood; of je even geld naar diegene over wil maken. Niet doen! Ook sms'jes worden ingezet als lokmiddel.

Hoe veilig is mobiel bankieren?

Of internetbankieren-apps veilig zijn, daarover bestaan nogal wat misverstanden. Er zijn in ieder geval geen gevallen bekend van dieven die met een gestolen toestel zomaar in kunnen breken op de geïnstalleerde bankier-app van het slachtoffer, legt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland desgevraagd uit. Ze hebben immers ook inlog-gegevens nodig en die zitten er niet bij.

Wat wel voorkomt, is dat een crimineel een legitieme bank-app op zijn eigen telefoon installeert. Daarop logt diegene dan in met de buitgemaakte informatie van gedupeerden, als ware hij de rechtmatige eigenaar van de rekening in kwestie. Ook hier geldt dat men alleen kan inbreken met gegevens die je zelf hebt doorgespeeld, niet wetende dat je werd opgelicht.

Nieuwe risico's

Over het hele jaar gezien is totale financiële schade door fraude iets gedaald, mede doordat er minder wordt opgelicht via automatische incasso’s en pinpassen.

Ook wordt wel eens gewaarschuwd dat contactloos betalen een reëel risico vormt, maar maak jezelf daar (nog) niet te druk over. Voor zover bekend is dit in heel 2018 namelijk niet voorgekomen. Het risico om gepakt te worden is bij deze manier van betalingen onderscheppen veel groter. En fraudeurs kiezen het liefste de makkelijkste, snelste weg.

Test jezelf

Ben jij goed in het herkennen van phishing-berichten? Doe dan eens deze test van Google. Het is niet alleen in Nederland een probleem, maar ook wereldwijd. Zo meldde Microsoft eerder een explosieve stijging in het aantal phishing-aanvallen. Bij Belgische banken is de schade overigens veel groter dan in Nederland: 8 miljoen euro.